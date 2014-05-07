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الاشتباه في إصابة سيدتان بالسويس مصابتان بفيروس كورونا

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الاشتباه في إصابة سيدتان بالسويس مصابتان بفيروس كورونا الاشتباه في إصابة سيدتان بالسويس مصابتان بفيروس كورونا


> أعلنت مستشفى الحميات بالسويس حالة الطوارئ بعد احتجاز حالتان اشتباه بفيروس كرونة المنتشر حاليا حيث تم عزل الحالتنان وهما سيدتان من حي الجناين والأربعين.
> قال مصدر طبي أن السيدتان وصولو المستشفي مصابين بفيروس الانفلونزا وهما قادمين من منذ أيام بعد ادائهم عمرة وكأجراء احتراوي تم التحفظ عليهما وعزلهم وتم ارسال عينة السيدة الأولي وهي من منطقة السيد هاشم بحي الجناين لوزارة الصحة للتحليل وسوف يتم ارسال العينة الثانية غدا للقاهرة.

اضاف المصدر أن المصابتان هما أول حالات اشتباه بالسويس فى هذا الفيروس ولم يتم الاشتباه من قبل فى اى مصابين.

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