البرتغالية ” هيلينا ” أول امرأة تتولى قيادة فريق للرجال

أصبحت البرتغالية هيلينا كوستا أول امرأة تتولى فريقا محترفا للرجال في فرنسا بعدما عينت لقيادة فريق كليرمون فوت المنتمي لدوري الدرجة الثانية .. وقال نادي كليرمون في بيان نشره على موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت ان هيلينا كوستا ستتولى تدريب فريق كليرمون فوت الموسم المقبل , و من المنتظر أن تساعد النادي على دخول حقبة جديدة .

> وتتولى كوستا صاحبة ال 39 عاماً حاليا تدريب منتخب إيران للسيدات كما سبق لها العمل في مجال اكتشاف المواهب في سيلتيك وقادت منتخب قطر للسيدات أيضا .. ويحتل كليرمون المركز 14 في الدرجة الثانية في فرنسا قبل جولتين على نهاية المسابقة .

> وفي نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة دفعت فرنسا بنيلي فينو لتصبح أول امرأة تعمل كمساعد حكم لمباراة للرجال على مستوى الدرجة الأولى. وشاركت فينو أيضا في إدارة مباريات بدوري أبطال أوروبا .. وفي ألمانيا تولت بيبيانا شتينهاوس إدارة مباريات في الدرجة الثانية لتصبح أول امرأة تدير مباريات في هذه المسابقة وأول امرأة تدير مباريات في كأس ألمانيا .. أما في إسبانيا فتتولى ماريا خوسيه كلارامونت منصب مديرة المنتخب الوطني للرجال لكنها مسؤوليتها تتعلق بأمور تسويقية أكثر منها رياضية .