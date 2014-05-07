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حمدين صباحي : القضاء علي الإرهاب يأتي بمواجهة الفقر .. ولن نسمح بعودة ذيول “الوطني”

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حمدين صباحي : القضاء علي الإرهاب يأتي بمواجهة الفقر .. ولن نسمح بعودة ذيول “الوطني” حمدين صباحي : القضاء علي الإرهاب يأتي بمواجهة الفقر .. ولن نسمح بعودة ذيول “الوطني”

حمدين صباحي

قال حمدين صباحي خلال مؤتمره الذي عقد ببنها ، إن القضاء على الإرهاب يأتى من خلال مواجهة الفقر بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد بالحريات فنحن نريد أن نلم شمل الوطن .

وأضاف حمدين : عيشت فى القليوبية 15 سنة من عمرى وكان لى شرف الدفاع عن اهلى من الفلاحين وجربت التعذيب البدنى الوحشى فى سجن طره وكان برفقتى الدكتور محمد عبده وحمدى هيكل ومحمد فياض وسيد الطوخى وكل من صمدوا لحظة التعذيب اقول لهم هانت جاى يوم صوت الفلاح سينتصر .

وقال صباحي : الانفلات الأمنى يعاني منه كل الناس ويحتاج إلى إدارة على كفاءة عالية ونريد وزارة داخلية عقيدتها تحمى الشعب وليس النظام تحارب الإرهاب وليس المظاهرات ونساعد رجالها وضباطها ونخفف الاعباء عنها ونوفر الامكانيات نريد داخلية حريصة على حقوق الانسان .

وشدد على رفض أي اعتداء على الحريات قائلًا  : لن نسمح بعودة الدولة البوليسية وساطلق سراح اصحاب الرأى والمتظاهرين السلميين، فلول الوطنى وذيوله الذين عادوا للظهور خلال الانتخابات الرئاسية قائلا ذيول الفساد فى دولة مبارك ترى ان انتخابات الرئاسة فرصة لعودة ما اسقطناه ونحن نقول لهم عشم ابليس فى الجنة .

وأشار صباحي إلى أن برنامجه يتضمن تحقيق ضمان اجتماعى الذى يمثل جزء رئيسى فى برنامجه و لن نترك احد فى الوطن ليستفرد به الفقر وكل مواطن فى حقه فى رقبتى حتى لايحتاج الى رئيس الجمهورية او اى حد .

وأكد  على  بناء دولة ديمقراطية مدنية لن يحرم فيها احد من حق التعليم سنعيد الامن باتفاق وطنى جامع، مضيفًا : “اللى هيرفع سلاح ضد مصر ضد الشعب وضد الجيش والشرطة سنرفع له مدفع فى وجهه ونجاتنا فى العدل بكل معانى العدل اجتماعيا وقانوني وانتقاليا وحق الجميع فى الثروة والسلطة” .

وأشار صباحي إلى مصابي وشهداء الثورة قائلًا: مصابو الثورة وشهدائها وكل صاحب حق سيأخذ حقه فى مصر وحول معاهدة كامب ديفيد قال انه سيتم تعديلها حتى نصل بقوتنا لكل مكان فى سيناء ونفرض سادتنا ونقضى على الارهاب باسانيد القانون الدولى واجراءاته .

واختتم قوله : الطريق مفتوح أمام من يريد بناء وطنه ودعونا نضرب نموذج لانتخابات رئاسية نزيهة سنفرض نزاهتها باسلوبنا وبشعبنا العظيم والحل فى ادينا وفى اصواتنا والله سيقدر لهذا الشعب العظيم ما يليق به وانهى كلمته قائلا تحية لبنها وللقليوبية ولشعبنا العظيم  .

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