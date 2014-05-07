في قضية قطع قليوب.. بديع : حرق لنا 28 مقراً ولم يُحاكم أحد

أثناء تقديم المحامي كامل مندور – عضو هيئة الدفاع في قضية قطع طريق قليوب – دفوعه الخاصة بالإتهامات الموجهة للمتهمين بتخريب منشآت عامة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة .

تدخل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من داخل القفص بالقول ” انه وفي يوم واحد حٌرق للجماعة ولحزب الحرية والعدالة 28 مقراً ولم يتحرك احد لمعاقبة الجناة والفاعلين ومحاكمتهم .

> وتابع المرشد كلامه لهيئة المحكمة بأنه وفق اثناء تلك الفترة كانت الجماعة مشغولة في برنامجها ” نحمل الخير لمصر ” والذي كان يهدف لصالح المواطن المصري مسلم كان او مسيحي وفق قوله .