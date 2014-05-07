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رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي

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IMG_3770 قام الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي .

واطمئن على انتهاء الكنترولات من إعداد جداول الإمتحانات وتوفر وسائل التهوية والإضاءة فى اللجان وتجهيز الطواقم الطبية والحماية المدنية لمواجهة أى ظروف طارئة وما أتخذ من إجراءات لازمة لعقد اللجان الخاصة للمرضى.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطلاب باللوائح المنظمة للامتحانات ومنع دخولهم اللجان بالهواتف المحمولة مع التأكيد على تواجد الشرطة خارج الجامعة والاستعانة بها في حالة حدوث أعمال شغب أثناء سير الامتحانات

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