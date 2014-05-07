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إصابة 6 أشخاص في أسيوط بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة

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إصابة 6 أشخاص في أسيوط بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة إصابة 6 أشخاص في أسيوط بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة

أصيب 6 أشخاص بقرية فزارة في أسيوط بالتسمم نتيجة تناولهم طعام فاسد، وتم نقلهم إلى المستضفى المركزي .

تلقى  اللواء طارق نصر  مدير أمن أسيوط،  قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث  مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول كل من (أميرة.أ.ع – 40 عامًا – ربة منزل)، وابنائها كلا من  أحمد.ع.ف – 3 أعوام  و(إسراء.ع.ف – 6 أعوام)، و(شيماء.ع.ف – عام ونصف)، و(ياسمين.ع.ف – 9 أعوام)، وابنة شقيق زوجها (نورهان.ي.ف – عامين)، ومقيمين بقرية فزارة إلي المستشفي المركزي، مصابين بقيء مستمر وهبوط بالدورة الدموية والحالة العامة سيئة.بالانتقال وسؤال المصابة الأولي، قررت حدوث إصابتهم، إثر تناولهم طعام فاسد “فراخ معدة بالمنزل ” .

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