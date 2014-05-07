وزير الزراعة يعلن عن إنشاء لجنة قومية لأبحاث الفيروسات بكافة التخصصات

أشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتطورات التى تم تنفيذها بمركز معلومات التغيرات المناخية، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، مشدداً على ضرورة تطوير محطات البحوث، بما يتناسب مع التطورات العلمية الحديثة، لتقديم أقصى استفادة ممكنة للباحثين بمركز البحوث الزراعية.

وقال "أبوحديد" خلال اجتماعه ومجلس إدارة مركز البحوث الزراعية، إنه سيتم إنشاء لجنة وطنية لأبحاث الفيروسات، يتم تشكيلها من مراكز البحوث والمركز القومى للبحوث ومعاهد من وزارة الصحة، بالإضافة إلى مساهمين من مراكز البحوث المتخصصة.

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن استعدادها الكامل لاستضافة الوحدة الوطنية الجديدة وتقديم الدعم والتمويل اللازم لها لضمان استمراريتها فى العمل، باعتبار ذلك مشروعا قومياً، يساهم فى تطوير طرق تشخيص الفيروسات، وتطوير اللقاحات والأمصال.

وأشار وزير الزراعة إلى زيارته المرتقبة إلى غينيا الاستوائية، ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيتم خلال تلك الزيارة بحث سبل التعاون الزراعى بين البلدين، مؤكداً على ضرورة زيادة عدد المنح التدريبية للباحثين من غينيا فى المركز الدولى للزراعة، على أن يقوم مركزا البحوث الزراعية والصحراء بتقديم المواد العلمية اللازمة لذلك.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً دراسة مقترح مع غينيا لإنشاء مركز للرقابة على الواردات الزراعية، وإنشاء مزرعة نموذجية بحثية مشتركة هناك، فى إطار توطيد سبل التعاون الزراعى بين البلدين.