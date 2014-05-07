مسئول بـ"الحوامدية التعليمية": غش جماعى بامتحان الشهادة الابتدائية

كشف مسئول بإدارة الحوامدية التعليمية، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن لجنة مدرسة الحوامدية الابتدائية الحديثة والتى يؤدى بها طلاب الشهادة الابتدائية امتحان الفصل الدراسى الثانى شهدت منذ قليل، أثناء أداء امتحان مادة التربية الدينية غشًا جماعيًا بين التلاميذ، مؤكدًا أن لجان امتحان مادة اللغة العربية شهدت أيضًا هرجًا بين الطلاب، وقيام بعض المراقبين بتقديم الاجابات للتلاميذ باللجان.

وأضاف المسئول لـ"اليوم السابع"، أن توزيع المراقبين بالإدارة يتم عن طريق تبادل معلمى بعض المدارس وبعضها للقيام بأعمال الامتحانات ومنها الملاحظون، موضحًا أن هناك تنافسًا بينهم على أفضل مدرسة تصل النجاح فيها إلى أعلى نسبة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الابتدائية بالجيزة، بدأت أمس الثلاثاء على أن تنتهى 11 من الشهر الجارى.