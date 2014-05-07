أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسئول بـ"الحوامدية التعليمية": غش جماعى بامتحان الشهادة الابتدائية

Google+ Print
مسئول بـ"الحوامدية التعليمية": غش جماعى بامتحان الشهادة الابتدائية مسئول بـ"الحوامدية التعليمية": غش جماعى بامتحان الشهادة الابتدائية

كشف مسئول بإدارة الحوامدية التعليمية، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن لجنة مدرسة الحوامدية الابتدائية الحديثة والتى يؤدى بها طلاب الشهادة الابتدائية امتحان الفصل الدراسى الثانى شهدت منذ قليل، أثناء أداء امتحان مادة التربية الدينية غشًا جماعيًا بين التلاميذ، مؤكدًا أن لجان امتحان مادة اللغة العربية شهدت أيضًا هرجًا بين الطلاب، وقيام بعض المراقبين بتقديم الاجابات للتلاميذ باللجان.

وأضاف المسئول لـ"اليوم السابع"، أن توزيع المراقبين بالإدارة يتم عن طريق تبادل معلمى بعض المدارس وبعضها للقيام بأعمال الامتحانات ومنها الملاحظون، موضحًا أن هناك تنافسًا بينهم على أفضل مدرسة تصل النجاح فيها إلى أعلى نسبة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الابتدائية بالجيزة، بدأت أمس الثلاثاء على أن تنتهى 11 من الشهر الجارى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365