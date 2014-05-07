غدا .. انطلاق فعاليات بطولة أفريقيا للرماية بالقاهرة

تنطلق في مصر ، غدا الموافق 8 مايو 2014 ، فعاليات البطولة الإفريقية للأطباق المروحية والتي تستضيفها القاهرة لأول مرة بمشاركة أكثر من 180 بطل دولي في الرماية من مختلف دول العالم. وتستمر البطولة لأربعة أيام بحضور رئيس الاتحاد الدولى للرماية جان فرنسوا بالينكاس وسكرتير الإتحاد الدولى البرتغالى بيدرو موتا ورئيس اللجنة الفنية الايطالية جان كارلو بينينى وبطل أوروبا وبطل العالم روبيرتو برويتى وبطل البرتغال والحاصل على لقب بطولة أوروبا ثلاث مرات لويس مونتيرو. وتأتي هذه المنافسة ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم في الرماية.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر والتي إعتمدتها اللجنة الفنية العالمية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهى السيدات والرجال والرواد وقدامى الرواد والأشبال.

> ويتنافس في هذه البطولة فريق أوروبا الأول للرماية والفريق القومى الايطالى والفريق البرتغالي الحاصل على بطولة أوروبا سبع مرات وعلى بطولة العالم 3 مرات، إلى جانب أكثر من 180 بطل دولي في الرماية من ايطاليا والبرتغال والامارات العربية والكويت وليبيا.

ويشارك في البطولة من مصر الفريق المتميز الذى حصل على المركز الثانى فى بطولة العالم فى روما عام 2012 والحاصل على المركز الثالث فى بطولة اوروبا عدة مرات فى خلال الثلاث سنوات الماضية، والذي يضم نخبة من أمهر الرماه الدوليين من مختلف نوادى الجمهورية وأبرزها نادى الصيد المصرى بالدقى ونادي الصيد المصرى بالأسكندرية ونادي الشمس ونادي المعادى ونادي وادي النطرون بالإضافة إلى أبطال الأندية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

جدير بالذكر أن مصر فازت بتنظيم هذه البطولة الافريقية الهامة بعد منافسة شديدة مع جنوب افريقيا حسمها الإتحاد الدولى لصالح مصر التي سجل فريقها أكبر نسبة مشاركة فى مختلف البطولات، حيث مثل مصر 31 رامى فى بطولة العالم 2013 بالبرتغال.

من جانبه، صرح العقيد حازم حسنى رئيس الإتحاد المصرى للرماية والذى فاز مؤخرا برئاسة الاتحاد الافريقى ايضاً “إن لهذه البطولة وضع خاص لمصر لما تمثله من اهمية رياضية عالمية وافريقية فى مجال الرماية”، مشيرا إلى أن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورسالة إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم .

ويرعى تنظيم البطولة في مصر شركة اتصالات مصر التي تعد الراعى الرئيسي للبطولة، واسبرنزا – أبوالفتوح وبولاريس والجزيرة للانشاءات وحلبى للسياحة.