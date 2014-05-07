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جبرائيل: السيسى أكد للأقباط أنه يشعر بتضحياتهم لأجل الثورة

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جبرائيل: السيسى أكد للأقباط أنه يشعر بتضحياتهم لأجل الثورة جبرائيل: السيسى أكد للأقباط أنه يشعر بتضحياتهم لأجل الثورة

الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

أشاد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان بما جاء على لسان المشير عبد الفتاح السيسى المرشح للانتخابات الرئاسية اثناء لقاءه مع الاعلاميين لميس الحديدى وابراهيم عيسى وخاصة حرصه على العلاقة بين المسيحيين والمسلمين وانه كان يسمع اجراس الكنائس حال نشأته بمنطقة الجمالية كما انه يجب ان يسود الاسلام السمح والوسطى مع نبذ التطرف والتشدد.

وأوضح جبرائيل ان المشير السيسى اكد للاقباط انه يشعر بحجم التضحيات الباهظة التى دفعوها من اجل الثورة حينما حرقت كنائسهم وايضا واشاد بالدور الوطنى للاقباط والكنيسة القبطية حينما رفضت الاستجابة لاى مطلب غربى فيما يخص حرق الكنائس واضطهاد الاقباط واردف جبرائيل قائلا انتلك العبارات التى وردت على لسان عبد الفتاح السيسى تعكس صدق الرؤية واحساسه بان المواطنة يجب ان تكون مواطنة حقيقية للجميع وان الاقباط هم شركاء فى هذا الوطن وانه لن يعود الزمن الذى اعتاد فيه الحكام فى المضى تهميشهم واقصائهم .

واعتبر جبرائيل ان ما صرح به السيسى هى وعود صادقة ينبغى الالتزام بها حال وصولة الى قصر الاتحادية .

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