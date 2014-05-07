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بدء تشغيل مترو “مصر الجديدة” للركاب بداية من مساء اليوم

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بدء تشغيل مترو “مصر الجديدة” للركاب بداية من مساء اليوم بدء تشغيل مترو “مصر الجديدة” للركاب بداية من مساء اليوم

أعلنت شركة المترو عن تشغيل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الإنفاق التى تمتد من العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة ابتدءا من الساعة الرابعة عصرا .

وقالت شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية أنه سيتم فتح المترو الجديد لجمهور الركاب من الساعة الرابعة عصرا.
> وكان الرئيس عدلي منصور قد افتتح في وقت سابق اليوم المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تمتد من محطة العباسية إلى محطة الأهرام بمصر الجديدة.

وتوجه الرئيس صباح اليوم إلى موقع محطة أرض المعارض، المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم ، وعدد المحطات 15 محطة ، وتستوعب 1.5 مليون راكب / يوميا ، وبتكلفة 18 مليار جنيه.

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