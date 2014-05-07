مستشار بالمحكمة الاقتصادية: بدأ تنفيذ مشروع التقاضى الإلكترونى بمحكمة شمال القاهرة كتجربة

قال المستشار خالد رخا، مدير المكتب الفنى بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، إن مصر فى حاجة لعملية إلغاء المنظومة الورقية بكل محاكم الجمهورية، ومن الضرورى الاتجاه للناحية الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلى الحديثة المتطورة، من أجل مواكبة عصر والتكنولوجيا.

وأضاف رخا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الهدف من تنفيذ قانون التقاضى الإلكترونى بجميع محاكم مصر سيؤدى إلى تسهيل الإجراءات القانونية القضائية على المواطن والقاضي، بالإضافة لتقليل الوقت والجهد والمصاريف المادية التى يتعرض لها الأفراد، مشيرًا إلى أن مقيمى الدعوى وخصمه يستطيعون من خلال هذا القانون التوقيع الإلكترونى على القضية عن طريق برامج محددة دون اللجوء إلى مقر المحكمة.

وأكد رخا أن مشروع القانون ما زال يناقش بين رجال القضاء والقانونيين والمتخصصين فى البرمجيات، موضحًا أنه تم بالفعل تنفيذ مشروع التقاضى الإلكترونى بمحكمة شمال القاهرة كتجربة، حتى تشكيل مجلس النواب المقبل للتصديق عليه، كما أنها ما زالت المناقشات متواصلة فى تعديلات القانون وآلياته بإشراف المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل.