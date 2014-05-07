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الكاف يوافق على الموعد ' الإجباري ' لمواجهة الزمالك والهلال

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الكاف يوافق على الموعد ' الإجباري ' لمواجهة الزمالك والهلال الكاف يوافق على الموعد ' الإجباري ' لمواجهة الزمالك والهلال

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موافقة رسمية لنادي الزمالك بإقامة لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني يوم 24 مايو الجاري.

ويتولى الكاف أمر تحديد موعد مباريات دور الثمانية لأمور تسويقية، وتبعث الأندية بمقترحاتها.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للزمالك لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "مجبرون على إقامة اللقاء يوم السبت 24 مايو"، وأوضح السبب.

فأشار "الدولة لا تستقبل مباريات يوم الجمعة بسبب الأوضاع الأمنية، كما أن الأمن رفض إقامة اللقاء يوم الأحد 25 استعدادا للانتخابات الرئاسية".

وتقام الانتخابات الرئاسية يوم 26 و27 مايو الجاري.

وأضاف "الكاف وافق على إقامة اللقاء يوم 24 مايو، وهو الموعد الوحيد المتاح".

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