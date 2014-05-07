تقشير السكر الأفضل لكافة أنواع البشرة

هل قمتِ يوماً باستخدام السكر على وجهك؟ بعد قراءتك لهذا المقال أعتقد بأنك ستفعلين ذلك، لأن "سيِّدتي نت" سيقوم بتعليمك كيفية الحصول على الترطيب والنظافة والنعومة التي تحتاجها بشرتك من خلال استخدام السكر.

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قومي بتحديد نوعية بشرتكِ ثم اختاري الطريقة المناسبة لها باستخدام السكر، وحافظي على القيام بها مرتين أسبوعياً لتتمتعي ببشرة مشدودة وناعمة دائمة النضارة والحيوية.

1. البشرة الدهنية

إذا كانت بشرتك دهنية فعليك باستخدام الليمون مع السكر؛ لأن الليمون يعتبر من أفضل المطهرات الطبيعية، كما أنه يعمل على سد مسام البشرة.

كل ما عليك فعله هو وضع ملعقتين من السكر وعصير ليمونة على وجهك مع الفرك الخفيف بحركات دائرية، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

2. البشرة الجافة

وإذا كانت بشرتك جافة فذلك يعني أنها تحتاج إلى ترطيب عميق، ويمكنك أن تمنحيها ذلك عن طريق استخدام زيت الزيتون؛ لأنه يعتبر أفضل الزيوت لتغذية البشرة، فقط قومي بمزج السكر مع زيت الزيتون، ودلكي وجهك بالخليط بحركة دائرية، ثم اشطفيه بالماء البارد.

3. مختلف أنواع البشرة

كما يمكنك القيام بهذه الطريقة المناسبة لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة المختلطة، والتي تحتوي على مناطق جافة وأخرى دهنية.

امزجي ملعقة من السكر مع ملعقتين من القهوة، وأضيفي إليهما ملعقة من الماء حتى يتكون لديك مزيج متماسك، ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق مع بعض التدليك في أول دقيقتين، واغسلي وجهك بالماء البارد، ولاحظي الفرق في نعومة وبياض بشرتك من أول مرة.

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