احصلي على مكياج وشعر إيما ستون في "Spiderman 2"

ينقلك موقع "سيدتي نت" دائماً إلى عالم الجمال عند المشاهير، ويواكب كلّ تطوّرات الموضة عند النجمات. لذلك، لا بدّ من تسليط الضوء على إيما ستون التي تحوّلت خلال الأسابيع الماضية إلى نجمة من نجمات الصفّ الأوّل، بعد إزالة الستار عن الفيلم المميّزSpiderman 2 ، ما جعلها حديث الساعة، لا سيّما بعد تميّزها على السّجادة الحمراء بشعرها اللافت ومكياجها الخاصّ.

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تتميّز إيما ستون بشخصيتها اللافتة في الخروج من الأساليب التقليديّة إلى الاستعانة بالأساليب القويّة والجريئة، من خلال استخدامها ألوان الشعر الغريبة مع المكياج القويّ بتنوّع ألوان الكحل وأحمر الشفاه الجريء.

باختصار، إيما هي عنوان الجمال الرّائد، كونها مثالاً للأنوثة. وقد تميّزت في إطلالتها الأخيرة بالبساطة، إذ اكتفت بفرقٍ صغير في شعرها وبعيون مكحّلة ذات نمط دخانيّ ولون رمادي. وهذا ما كان كافياً لوحده كي يُبرز جمالها وأناقتها.

إلى جانب الإطلالات الناعمة، أصبحت إيما مثالاً للكثير من النساء ذوات الأساليب الغريبة والجريئة، في طريقة وضع الكحل الأخضر لعينين لافتتين ومميّزتين.

ومن مميّزات المكياج عند إيما أنها تحرص دائماً على استخدام أحمر الشفاه المطابق لبودرة الخدود، ما يُساعدها في الحفاظ على مظهر أنيق ووجه مشرق. فاستخدام الظلّ الصحيح يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقاً ولمعاناً. واللافت في مكياج إيما أنّها تعمد إلى استخدام أحمر الشفاه الماتي لا اللامع.

أمّا بالنسبة إلى الشعر، في جميع إطلالاتها، فقد برزت إيما بأناقة شعرها، وتحديداً قصّة الشعر المتوسّط الطول التي جعلتها تبدو لطيفة وطبيعيّة.

لمعت إيما بجمال لافت، إذ إنّها استخدمت ما يُناسب بشرتها وشخصيّتها، من النعومة والإشراق إلى التمييز والغرابة.

وأنت؛ اخرجي من التقاليد الجماليّة، واختاري ما يصلح لك، لتبرزي جمالك الخاصّ ولتحصلي على الإطلالة التي تتمنّينها على غرار إيما ستون.

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