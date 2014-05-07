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زراعة الوادي الجديد تنظم ندوة عن تربية الأرانب

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زراعة الوادي الجديد تنظم ندوة عن تربية الأرانب زراعة الوادي الجديد تنظم ندوة عن تربية الأرانب

تنظم الادارة الزراعية بمركز بلاط بالوادي الجديد ندوة عن تربية الارانب بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط.

صرح بذلك  المهندس بخيت عبد السلام مدير عام ادارة بلاط الزراعية بالوادي الجديد  وقال ان الندوة تهدف الي تدريب المزارعين وشباب الخريجين علي الطرق الحديثة والعلمية الصحيحة لرعاية الارانب وتربيتها وتحقيق اكبر عائد مادي منها .

وقال ان الندوة سيحاضر فيها الأستاذ الدكتور طارق سليمان توفيق أستاذ ورئيس بحوث فسيولوجيا التناسل والتلقيح الاصطناعى وانتاج ورعاية الأرانب بمعهد بحوث الانتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية.

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