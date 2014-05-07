Van cleef & Arples يزين النجمات بأجمل المجوهرات

تألقت النجمات في احتفال الموضة الأهم Costume Institute Gala أو المعروف بـ Met Ball الذي يقام كل عام في مدينة نيويورك لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان لفن الأزياء، حيث ارتدين أجمل الفساتين وتوجن أناقتهن بأروع المجوهرات من كبار دور المجوهرات في العالم وعلى رأسهم دار Van Cleef & Arples المعروف بتصاميمه المبتكرة، والحرفية العالية والابداع في الأفكار, وهذا العام ألبس أهم النجمات في عالم الفن مثل الاستعراضية Dita Von Teese، والممثلات Emmy Rossum, Hailee Steinfeld, Kirsten Dunst, Gugu Mbatha-Raw, Maggie Q, Paul Rudd، وعارضتي الأزياء Elettra Rossellini Wiedemann, Karen Elson وقد بدين جميعهن كأميرات في هذه المجوهرات النفيسة.