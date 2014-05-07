جاستن تيمبرليك يتفوّق على ريكي مارتن في "موازين"

تصدر حفل Justin Timberlake، المقرر إحياؤه في مهرجان موازين الدولي للموسيقى والغناء "مغرب الثقافات"، قائمة الحفل الأغلى من ناحية ثمن التذاكر.

فبعد طرح تذاكر حفلات المهرجان للجمهور، تبيّن أنّ تذكرة حضور حفل Timberlake هي الأعلى سعرا، بعد أن لامست عتبة 1200 درهم مغربي.

أما المركز الثاني من حيث سعر التذاكر، كان لحفل المغني البلجيكي Stromae، بـ 1000 درهم مغربي للتذكرة، بينما تساوى حفلَي Ricky Martin و Jason Derulo على المركز الثالث، بسعر تذكرة بلغ 800 درهم.

يُذكر أنّ حفل Justin Timberlake سيقام في 30 أيار- مايو الجاري في عاصمة المغرب الرباط.

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