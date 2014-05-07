"عمليات التعليم": وفاة رئيس لجنة امتحانات بعد حالة إعياء بالبحيرة

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات انتظمت، صباح اليوم، العمل فى عدد (27) مديرية تعليمية بإجمالى مدارس (18912) عدا بعض المدارس التى شهدت بعض الأحداث التى وردت إلى غرفة العمليات.

ففى مديرية البحيرة، إدارة إدكو التعليمية، مدرسة الحرية الابتدائية المسائية أثناء امتحان الفترة الأولى وبعد توزيع ورق الأسئلة والإجابات شعر رئيس اللجنة بحالة إعياء وقئ وسقط على الأرض وفارق الحياة فى نفس اللحظة، وتم تصعيد المراقب الأول إلى موقع رئيس لجنة.

ففى مديرية الجيزة، إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وردت شكاوى عديدة بخصوص مادة اللغة العربية بالصف السادس الابتدائى، وتم إخطار المديرية للإفادة، حيث أوضحت بأن الامتحان خال من الأخطاء اللغوية وفى متناول الطالب المتوسط والأسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر والكتاب المدرسى.

وفى مديرية مطروح، إدارة مطروح التعليمية بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائى (فصل ثانى)، يوم الثلاثاء الموافق 6/5/2014 السؤال الأول فقرة (ب)، والذى تحدث عن هجرة الرسول (ص) إلى الحبشة مع المسلمين الأوائل)، أفادت المديرية بأنه تم وضع الامتحان وطبعه على مستوى إدارة مطروح التعليمية "بعض المدارس" قام توجيه عام المادة بتوزيع درجة المفردة (درجة واحدة) على بقية مفردات السؤال الأول، وتم تحويل الواقعة من قبل وكيل الوزارة للشئون القانونية.

وبمديرية القاهرة، إدارة الخليفة والمقطم التعليمية مدرسة بنباقادن الإعدادية بنين، سرقة محتويات مخزن المجال الصناعى بالمدرسة والحجرة الموجودة فى المبنى المشترك بين المدرسة وبيت مبنى الآثار، تم عمل محضر بقسم شرطة الخليفة رقم (23) أحوال الخليفة لسنة 2014، وتم القبض على اللص واحتجازه بقسم الشرطة، ويتم عرضه على النيابة، وسوف يتم جرد محتويات العهدة الخاصة بالمجال الصناعى لبيان المسروقات لتقديمها للنيابة.