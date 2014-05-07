حريق ضخم يلتهم مصنعاً ومستودع أخشاب بالصناعية الثالثة بالشارقة

التهم حريق ضخم وقع صباح اليوم كافة محتويات مصنع للأحذية ومستودع اخشاب، وذلك في المنطقة الصناعية الثالثة، ولم يسفر الحريق عن اية اصابات بشرية.

وافاد العقيد خالد بن كنون عبيد الشامسي مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالإنابة ان غرفة العمليات في الادارة العامة تلقت في الساعة الثامنة والدقيقة 47 صباح امس بلاغا يفيد بحدوث حريق ضخم في مصنع للأحذية ومستودعا للأخشاب في المنطقة الصناعية بمدينة الشارقة، حيث هرعت الى مكان الحادث فرق الدفاع المدني من مراكز سمنان، ومويلح، والميناء، ومركز الصجعة، بالإضافة الى فرق من الدفاع المدني بدبي ودفاع مدني عجمان، كما تم الاستعانة بأربعة صهاريج للمياه من بلدية الشارقة.

واضاف العقيد بن كنون: ان سرعة وصول فرق الدفاع المدني الى مكان الحادث ساهم كثيرا في السيطرة على الحريق قبل ان يمدد الى محلات اخرى، حيث تم السيطرة على الحريق في زمن قصير جدا.

واوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالإنابة انه تم الانتهاء من عملية التبريد، تمهيدا لتسليم موقع الحريق الى المختبر الجنائي للقيادة العامة لشرطة الشارقة لمباشرة التحقيقات لمعرفة اسباب الحريق.

كما شاركت في عملية الاطفاء فرق من ادارة المرور والدوريات والتي قامت بإغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحريق، وذلك لإتاحة الفرصة لسهولة دخول مركبات الاطفاء وصهاريج المياه دون اعاقة، كما تم منح دخول الافراد والعمال الى مكان الحريق بعد اخلائه تماما وذلك حرصا على سلامتهم وامنهم.

الجدير بالذكر ان هذا الحادث يعتبر الثاني خلال 48 ساعة في نفس المنطقة الصناعية الثالثة، حيث الحادث الاول كان في محطة غسيل للسيارات بالإضافة الى احتراق 5 محلات اخرى بجوار المحطة.