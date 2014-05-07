الخط الثالث للمترو.. البداية العتبة والنهاية مطار القاهرة

افتتح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، صباح الأربعاء، المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق «العباسية- مصر الجديدة».

مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق محدد من إمبابة والمهندسين غرب النيل، ماراً أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة، والعباسية، استاد القاهرة، مصر الجديدة، ألف مسكن، عين شمس، مطار القاهرة الدولي، ويتبادل الخـدمة مع الخطين الأول والثاني في محطتي جمال عبدالناصر والعتبة.

يساعد الخط الثالث لمترو الأنفاق على تقليل معدل الرحلات اليومية لوسائل النقل الأخرى بما يعادل 2 مليون رحلة يوميًا، ويوفر 250 مليون جنيه من عمل أتوبيسات النقل العام.

وإجمالي ما يحققه الخط الثالث من وفر للاقتصاد القومي في العام 2724 مليون جنيه، ويحقق معدل عائد اقتصادى داخلي يعادل 17.4% وهى نسبة جيدة من وفر للاقتصاد القومي في العام 2724 مليون جنيه، حسبما ذكر موقع شركة مترو أنفاق القاهرة.

الخط الثالث للمترو يمر بـ 4 مراحل لاكتماله بشكل نهائي.

المرحلة الأولي من الخط الثالث:

تشمـل 5 محطـات نفقيـة وهي: «العتبـة- بـاب الشعــرية- الجيـش- عبـده باشا- العباسية»، وتحقـق هــذه المـرحلة تبـادل الخـدمة مـع محطـة العتبـة للخـط الثاني.

بدأت المرحلة الأولى في 7/7/2007، وتم الانتهاء من تنفيذها في 6/10/2011.

المرحلة الثانية من الخط الثالث:

تشتمل على 4 محطات نفقية وهي: «المعرض- الإستـاد- كلية البنات- الأهــرام»، بدأ تنفيذ هذه المرحلة في 1/7/2009، وتم الانتهاء من التنفيذ في 6/10/2013.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث:

تمتد هذه المرحلة من العتبة وحتى إمبابة والمهندسين وبولاق الدكرور، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل كالآتي:

1- (العتبة– الكيت كات) بطول 4 كم / 4 محطات.

2- (الكيت كات- إمبابة- محور روض الفرج) بطول 6,5 كم / 6 محطات.

3- (الكيت كات- بولاق الدكرور- جامعة القاهرة) بطول 7,5 كم / 6 محطات.

طـول المــرحلـة 18 كـم.

عــدد المحطات 16 محطة.

مدة تنفيذ المرحلة 7 سنوات.

المرحلة الرابعة من الخط الثالث:

تمتد هذه المرحلة من محطة هارون بمصر الجديدة حتى مطار القاهرة.

طــــول المـرحلـة 10.5 كـــم.

عـــــــدد المحطـات 8.

مـدة تنفيذ المرحلة 5 سنوات.

يتم التنفيذ على مرحلتين كالآتي:

«هارون- عين شمس 1» بطول 5.5 كم.

«عين شمس 2- مطار القاهرة» بطول 5 كم.