لقطات مجنونة تعيد صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت

بعد خلاف استمر لأشهر، وبعد أن حذفتها من لائحة أصدقائها على "توتير"، قرّرت النجمة Selena Gomez أن تظهر للعالم أنها أصفحت عن صديقتها النجمة Taylor Swift، إنّما على طريقتها.

فقد نشرت Selena فيديو التقطته برفقة صديقتها Taylor خلال حضورهما حفل MET GALA 2014 في نيويورك. وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه :"أحياناً تريد أن تكون أنت مع شخص يعرف كل أسرارك"، إشارة منها إلى أنّ صداقتها مع Taylor قوية جداً ومن الصعب أن تنتهي.

يذكر أنّ Taylor Swift كانت قد أعلنت أنّها قطعت علاقتها بـ Selena Gomez بعد عودة الأخيرة الى حبيبها Justin Bieber، ما جعل Taylor تشعر بالاشمئزاز منها.

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