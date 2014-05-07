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حازم إمام: سبب تراجع مستواي مع الزمالك؟ شيكابالا

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حازم إمام: سبب تراجع مستواي مع الزمالك؟ شيكابالا حازم إمام: سبب تراجع مستواي مع الزمالك؟ شيكابالا

اعترف حازم إمام جناح الزمالك الأيمن أن مستواه متراجع مع الفريق الأبيض هذا الموسم بسبب غياب نجم الفريق السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي انضم لسبورتنج لشبونة.

ورحل شيكابالا في يناير الماضي بعد التتويج مع الزمالك ببطولة كأس إلى لشبونة البرتغالي، بينما لم يشارك بعد مع فريقه الأوروبي.

وقال إمام لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أعترف أن هذا ليس مستواي المعهود، وهذا لأن شيكابالا غير موجود في الملعب"- وتابع "الموسم الماضي هو الوحيد الذي نجح في إخراج أقصى ما لدي".

وأضاف "شيكابالا قادر يشغلني 90 دقيقة، ومع احترامي لكل لاعبي الزمالك .. مهارات شيكابالا وإمكاناته غير، وشكلت معه ثنائي قوي وهذا ما ظهر الموسم الماضي وكأس مصر".

وصنع شيكابالا لحازم إمام أكثر من كرة بنفس الطريقة في كأس مصر وشكلا ثنائيا قويا أرهق دفاع المنافسين من الجبهة اليمنى.

وأتم حازم "بعد رحيل شيكابلا لم ينجح أي لاعب في أن يقوم بدوره معي، أتمنى أن يعود فاللعب بجواره متعة كبيرة نفتقدها".

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