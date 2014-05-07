“تواضروس” يترأس قداس الأربعين على وفاة والدته بـ ” كاتدرائية الاسكندرية”..غداً

قال القمص رويس مرقس، وكيل البطريركية فى الإسكندرية والمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس سيترأس غداً الخميس قداس الأربعين على روح والدته الراحلة سامية نسيم اصطفانوس وذلك بمقر الكنيسة الكاتدرائية بمحطة الرمل بالإسكندرية المقبل.

وأضاف ” مرقس” : أن قداس الأربعين يتزامن مع عيد القديس مامرقس الرسول كروز الديار المصرية بالكنيسة المصرية.

يشار إلى ان والدة البابا تواضروس توفيت يوم 28 مارس الماضي بعد صراع طول مع المرض عن عمر يناهز الثمانين عاماً، وكان البابا تواضروس ترأس قداس جنائزي بمقر الكنيسة الكاتدرائية، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدافن القديسة دميانة بالدقهلية .