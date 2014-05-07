صحيفة تركية : أردوغان يرفض استقبال مسئول ألماني

رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تحديد موعد لاستقبال رئيس وزراء إقليم ساكسونيا السفلى الألماني ستيفن ويل، والذي يزور تركيا حاليا.

> وذكرت صحيفة (يورت) التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن رفض أردوغان لقاء المسئول الألماني جاء بعد انتقادات قاسية من الرئيس الألماني يواكيم جوك للأوضاع السياسية بتركيا، وهي ما أدت لاستياء وغضب كبار المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم رئيس الوزراء أردوغان.

> كان الجانب الألماني قد حرص على تحديد موعد للقاء أردوغان ولكن خابت آمالهم بعد أن علم برفض أردوغان منح موعد للمسؤول الألماني وسيكتفي بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية عبد الله جول يوم الجمعة القادم.

أ ش أ