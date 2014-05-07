40 % خصم ومميزات أخرى للسائقين للعلاج بمستشفى عين الحياة بالسويس

وخلال الجولة تم الاتفاق على خصم 40% لجميع المشتركين بنقابة النقل البري وأسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وذلك للكشف الطبي بمستشفي عين الحياة ، كذلك تقرر خصم 40% علي جميع التعاملات بالمستشفي ماعدا الأدوية واجر الأطباء بشرط الحصول على خطاب النقابة ، وذلك بدلا من 25 % للداخلي و20 % للعمليات و20 % للعناية و 20 % للأشعة والتحاليل.

كما وافق رئيس مجلس إدارة مستشفى عين الحياة علي أن يتم استقبال أي سائق في حالة الحوادث والطوارئ في أول 24 ساعة مجاناً.

وفي اللقاء أيضا تم الاتفاق على دراسة عمل صندوق رعاية للسائقين وأسرهم لتقديم الخدمة الصحية لهم بمستشفى عين الحياة .

وأكد المحافظ انه سيتم عقد اللقاء بين رئيس مجلس إدارة المستشفى وأعضاء نقابة النقل البري وممثلين عن السائقين لتقريب وجهات النظر وعرض هذه الاقتراحات المقدمة من رئيس مجلس إدارة المستشفى لصالح السائقين علي أن يتم التوقيع علي ما تم الاتفاق عليه باللقاء المزمع انعقاده .

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد ومحمد العزيزي مدير عام الصحة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس والدكتور رضا زغلول مدير الطوارئ بمديرية الصحة وسيدة شرقاوي مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وعماد صموئيل رئيس مجلس إدارة مستشفى عين الحياة .