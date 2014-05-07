إصابة 7 بطلقات الخرطوش بينهم أم وطفلها في مشاجرتين بالمنيا

أصيب 7 مواطنين بطلقات خرطوش، بينهم أم وطفلها، خلال مشاجرتين بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالمنيا.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً بوقوع مشاجرة بمدينة المنيا، وتبين أن طرفيها أحمد «م. ح» 31 سنة، حداد، طرف أول، وهاني «ج. ص»، 32 سنة، بقال، طرف ثان، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وتطورت لمشاجرة قام خلالها الأول بإطلاق أعيره نارية من سلاح خرطوش كان بحوزته، ونتج عن ذلك إصابة كل من نجاة محروس، 26 سنة، ربة منزل، بطلق خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، ونجلها الطفل حسين محمود، 6 سنوات، بنفس الإصابة، وتبين مرورهما مصادفة بمكان المشاجرة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم «72» لسنة 2014 أحوال قسم المنيا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقى اللواء أسامة متولي إخطارًا من مستشفى مغاغة العام، باستقبال 5 أشخاص آخرين، بينهم مجند، مصابين بطلقات خرطوش، بقرية «الشيخ زياد»، بمركز مغاغة.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين أفراد عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمعركة وقعت فيها الإصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم «2752» لسنة 2014 إداري مغاغة، وتولت النيابة العامة التحقيق.