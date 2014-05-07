الاتحاد الأوروبي يشدّد قواعد الاستيراد بسبب فيروس يصيب الخنازير

أقرت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة للحد من انتشار فيروس أدى لمقتل الملايين من صغار الخنازير في الولايات المتحدة، مسلطة الضوء على احتمال أن تكون منتجات العلف الحيواني عاملًا لانتقال العدوى.

وحصد فيروس الإسهال الوبائي أكثر من 10% من أعداد الخنازير في الولايات المتحدة منذ ظهوره قبل عام، كما أصاب كندا والمكسيك واليابان. ولم يتضرر الاتحاد الأوروبي من هذه السلالة.

وقالت شركة أبحاث «رابوبانك»، إن الخسائر الناجمة عن فيروس الإسهال الوبائي في الولايات المتحدة، أكبر مصدر للحوم الخنازير في العالم، قد تخفض إنتاج الخنازير بنسبة 7% عام 2014 وهو أكثر من تقدير الحكومة الذي كان عند 2%.

ورغم أن المفوضية الأوروبية لم تقرر صراحة حظر منتجات الخنزير، وهو ما تبحثه فرنسا، إلا أن القواعد الجديدة تضمنت شرط أن تكون أي منتجات مشتقة من دم الخنزير تصدر إلى الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علف الخنازير قد تم غليها عند 80 درجة مئوية وحفظت لمدة 6 أسابيع في درجة حرارة الغرفة العادية لضمان القضاء على الفيروس.

وقالت الولايات المتحدة، إن هيئة فحص الحيوان والنبات الأمريكية ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على استيضاح القواعد قبل أن تصبح سارية.

وقالت الهيئة إنه لم يتم بحث إجراء تغييرات على القواعد الأمريكية للتعامل مع العلف.

وقالت أبي زيجزاو، المتحدثة باسم الهيئة: «البحث الجاري سيساعد على تحديد الدور المحتمل للعلف في الانتقال المحلي لفيروس الإسهال الوبائي».

واستجابت أخيرًا وزارة الزراعة الأمريكية لدعاوى الحصول على مزيد من المعلومات الموثوقة وصنفت الشهر الماضي فيروس الإسهال الوبائي على أنه «مرض معلن رسميًا» وهي خطوة تلزم صناعة الخنازير بتعقب انتشاره.

ولا يشكل الفيروس خطرًا على صحة الإنسان ولا يضر بسلامة الطعام.

ويعرف عن المرض شديد العدوى أنه ينتقل بين الخنازير عن طريق الروث، لكن لم يثبت احتمال صلته بمنتجات دم الخنزير المستخدمة في العلف ويواصل العلماء البحث عن أصوله وعلاجه.