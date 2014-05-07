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بشار عساف في مجموعة ساحرة لخريف 2014

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بشار عساف في مجموعة ساحرة لخريف 2014 بشار عساف في مجموعة ساحرة لخريف 2014

يهدف المصمم بشار عساف في عمله كمصمم أزياء إلى إظهار جسم الأنثى بطريقة جميلة تصورها تصاميمه الهندسية، حيث عاش لسنوات في مدينة جدة في ثم عاد بعدها إلى بيروت لدراسة تصميم الأزياء في "Esmod" ليطور مواهبه ويصقل حرفته في هذا المجال.

وبعد أن أنهى بشار عساف دراسته باشر عمله كمصمم ومنسق أزياء لعملاء في مختلف مجالات الفن، سواء الموسيقى أو السينما أو التلفزيون وغيرها من المجالات في لبنان والسعودية، وبعد هذه المسيرة يمكننا القول بأنه واحد من أبرز المصممين الصاعدين.

عرض عساف مجموعته لخريف وشتاء 2014 أثناء فعاليات فاشن فوروورد في دبي مؤخراً، وقد نجح بإبراز جسم الأنثى في أجمل صورة بقصات ناعمة وتصاميم هندسية عصرية، كما قدم خيارات متعددة في التصاميم المعروضة في هذه المجموعة، والتي احتوت على فساتين السهرات الطويلة، و الفساتين القصيرة، إلى جانب عدد من البدل الأنيقة.

أعجبنا باختيار المصمم بشار عساف لأجمل الألوان الشتوية، إذ حافظ على التجديد والنعومة في الوقت نفسه بألوان جميلة كالعودي والأخضر والكحلي والأسود، إضافة إلى الطبعات الناعمة التي طغت على بعض التصاميم.

شاهدي معنا أجمل تصاميم بشار عساف، واختاري التصميم الأجمل برأيك.

 

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سيدتي

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