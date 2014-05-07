من هي أكثر زوجات النجوم العرب أناقة؟

على زوجات النجوم أن يُحافظن دائماً على أناقة مميّزة وإطلالات عصرية وجميلة، لأنهنّ يُرافقن أزواجهنّ في الكثير من المناسبات والحفلات. والكثير من الناس يحكمون على أناقة الرجل من خلال زوجته؛ فكيف إذا كان هذا الرجل واحداً من أكثر نجوم العرب شهرة؟!

اليوم سنتعرف إلى أكثر زوجات النجوم أناقة، وأقلّهنّ أناقة:

1- المرتبة الأولى: جيهان علامة زوجة المطرب الكبير راغب علامة. استطاعت أن تثبت أنها تمتلك ذوقاً رفيعاً وإحساساً عالياً بالأناقة. هي تعرف دائماً كيف تختار الملابس المميّزة وإطلالاتها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد أطلقت خطاً خاصّاً بها لتصميم المجوهرات.

2- المرتبة الثانية: داليدا عياش. كلّ العيون تُلاحق زوجة النجم الشاب رامي عياش، لا سيّما بعد أن رأيناها ترتدي الفساتين الجميلة والتايورات الأنيقة، والتي غالباً ما تختارها من البوتيك الخاصّ بها، الذي افتتحه في بيروت.

3- المرتبة الثالثة: زوجة الفنان محمد حماقي. تمتلك ملامح وجه جذابة، كما أنّ لديها أسلوبها المميّز في اختيار ملابسها. هي تفضّل الإطلالات الشبابية المريحة لكن الأنيقة، في الوقت عينه.

4- المرتبة الرابعة: زوجة الفنان عمر دياب: جمالها الشرقي وإطلالاتها الناعمة جعلاها تتمتع بأسلوب أنيق، يجمع بين البساطة والعصرية، وهي بعيدة عن المبالغة والتكلّف.

5- المرتبة الخامسة: كوليت الحلاني: تختار كوليت الملابس الرسمية في معظم الأحيان. وهي تفضّل الفساتين الضيّقة والمجوهرات الكبيرة. وقد تُبالغ في إطلالاتها، خصوصاً في مكياجها.

6- المرتبة السادسة: زوجة الفنان صابر الرباعي. تمتلك أسلوباً يجمع بين الرسمي والرسمي العمليّ، أي الـ"Sport- chic". وكثيراً ما تختار الفساتين الطويلة التي تحتوي على الكثير من التفاصيل كالشكّ، أو تلك التي تجمع بين أكثر من قماش.

7- المرتبة السابعة: بسمة بوسيل: زوجة الفنان تامر حسني. تمتلك ملامح وجه جميلة وقواماً متناسقاً، غير أنّها لا تعرف كيف تختار ملابسها، حيث في الكثير من الأحيان تكون إطلالاتها فوضويّة، بالرغم من أنّ الكثير من الملابس العصريّة تُلائمها وتُناسب سنّها الصغيرة.

8- المرتبة الثامنة: زوجة الفنان حكيم. تمتلك أسلوباً هادئاً وبسيطاً، وتختار ملابس ملائمة لسنّها، لكنها غير معاصرة. باستطاعتها أن تعتمد التايورات والفساتين الأنيقة ذات التصاميم المريحة.

9- المرتبة التاسعة: جورجينا رزق ملكة جمال الكون السابقة وزوجة الفنان وليد توفيق. بالرغم من أنّها لا تزال تمتلك جمالاً ورونقاً مميّزاً، غير أنها تخفي جمالها بخياراتها الخاطئة وملابسها التقليدية. عليها أن تختار التصاميم المعاصرة المناسبة لسنّها.

10- زوجة الفنان وائل جسّار: تبدو وكأنّها تكبره بعدد من السنوات، بسبب خياراتها الخاطئة في الموضة. فهي ترتدي الملابس التي تجعلها تبدو أكبر سنّاً. ننصحها باختيار التصاميم الشبابيّة وبتخفيف المكياج قليلاً.

لكلٍّ منهنّ أسلوبها الخاصّ الذي يميّزها عن غيرها. لكنّ بعضهنّ استطعن أن يتركن بصمة في عالم الموضة، فيما بعضهنّ الآخر فشلن في ذلك. شاركينا رأيك باختيارك زوجة النجم الأكثر أناقة.

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