ميسي يشترط ضم أجويرو وبقاء بينتو للتجديد لبرشلونة

برشلونة، (إفي): يقترب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه برشلونة من الاتفاق على تجديد عقده لعام 2019 ، حيث يجتمع وكيله ووالده خورخي مع مسئولي نادي البلاوجرانا حاليا للتقدم في المفاوضات من أجل التوقيع على العقد الجديد.

وأفادت قناة (تي في 3) الكتالونية الرسمية أن العقد الحالي لميسي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2018 والهدف هو تمديده لعام إضافي وتحسين راتب اللاعب.

وأضافت أنه لن يتم تغيير الشرط الجزائي في عقد ميسي، اللاعب الافضل في العالم في الفترة من 2009 وحتى 2012، والذي يصل إلى 250 مليون يورو.

وكشفت (تي في 3) أن نجم منتخب التانجو، الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ27، طالب النادي أيضا بضم مواطنه سرخيو "كون" أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إضافة لتجديد عقد الحارس خوسيه بينتو (38 عاما) والذي يعد من أقرب أصدقائه بالفريق.

وأوضحت أن النادي يتفاوض مع اللاعب للحصول على جزء من أرباح الحقوق الدعائية، التي يمتلك ميسي نسبة 100% منها، في المقابل سيحسن راتبه بشكل كبير.

وحال التوصل للاتفاق سيكون هذا سابع تجديد لعقد ميسي مع ناديه الكتالوني منذ صعوده لصفوف الفريق الأول في 2005.