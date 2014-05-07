فينجر: لو رحلت عن أرسنال ربما أذهب إلى ألمانيا

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال أنه يضع في الاعتبار الانتقال للتدريب في الدوري الألماني في حال تركه المدفعجية.

وقال فينجر لشبكة بي إن سبورتس "إذا ذهبت لمكان آخر فسيكون خارج البلاد، أنا مرتبط بأرسنال هنا ولا أود تدريب أي فريق آخر داخل إنجلترا".

وأضاف "ألمانيا خيار متاح لأنني أعرف القليل عن الثقافة الألمانية وهي بلد لم يسبق لي العمل فيها وأنا قريب جدا لها".

ولم يجدد أرسين فينجر تعاقده مع أرسنال الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم إلا أنه أكد في مؤتمر صحفي بعد مباراة وست بروميتش أنه باق في الفريق.