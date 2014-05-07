فيديو - أبرز 10 انتصارات حاسمة في كرة القدم

يستعرض FilGoal.com بالفيديو أبرز 10 انتصارات حاسمة في تاريخ كرة القدم المحلية والأوروبية، فرق احتاجت لـ4 أهداف فسجلتها وأخرى احتاجت لفوز خارج الديار فعادت به.

1 - ريال مدريد 3 - 1 ريال مايوركا (2006-2007)

جميع مشجعي ريال مدريد لن ينسوا هذه المباراة، بعد أن عانى الملكي من موسم صعب تحت قيادة فابيو كابيللو تصدر الدوري مجددا وامتلك الأفضلية على برشلونة بسبب المواجهات المباشرة واحتاج فقط لأن يحقق الفوز على مايوركا بأي نتيجة في آخر مباراة لضمان اللقب.

مايوركا تقدم بهدف مبكر إلا أن خوسيه أنطونيو رييس استطاع أن يعدل النتيجة ويتقدم لريال مدريد في أقل من 10 دقائق قبل أن ينهيها محمد ديارا ليتوج الملكي باللقب لأول مرة بعد 4 سنوات عجاف.

2 - ديبورتيفو لاكورونيا 4-0 ميلان (2004)

الهزيمة من فريق بحجم ميلان في جيل ذهبي له ذهابا 4-1 قد تعني الخروج لأعتى الفرق الأوروبية ولكن ديبورتيفو لاكورونيا رفض أن يوضع إسمه معهم.. الفريق الإسباني نجح في الفوز إيابا برباعية نظيفة ليصعد إلى نصف النهائي في مفاجأة كبيرة.

3 - ميدلزبره 4-1 بازل (2006)

مغامرة فريق ميدلزبره في كأس الاتحاد الأوروبي 2006 لم تكن عادية بعد أن وصل الفريق الإنجليزي المتواضع بعض الشئ للمباراة النهائية.. ولكن كيف بدأت تلك المغامرة المثيرة؟ ميدلزبره كان متأخرا في ربع النهائي ذهابا بهدفين أمام بازل السويسري والذي تقدم في مباراة الإياب بهدف جعل ميدلزبره يحتاج لأربعة أهداف.

إلا أن فيدوكا ورفاقه استطاعوا أن يسجلوا الأهداف الأربعة المطلوبة ليصعد الفريق إلى نصف النهائي.

4 - تشيلسي 4-1 نابولي (2012)

رحلة تشيلسي نحو لقب دوري أبطال أوروبا 2012 لم تكن مفروشة بالورد.. تشيلسي واجه فريق نابولي في الإقصائيات وخسر ذهابا بـ3 أهداف مقابل هدف إلا أن استطاع الفوز بنفس النتيجة إيابا ليسجل إيفانوفيتش الرابع في الوقت الإضافي ويصعد البلوز لدور الثمانية.

5 - برشلونة 4-0 ميلان (2013)

بعد الفوز المفاجئ الذي حققه ميلان على برشلونة بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال الموسم الماضي.. كان على برشلونة أن يحقق الفوز بفارق 3 أهداف وهو ما استطاع ميسي ورفاقه تحقيقه بل أن برشلونة استطاع الفوز برباعية صعدت به إلى دور الثمانية.

6 - ميدلسبره 4-2 ستيوا بوخارست (2006)

ميدلزبره يعود لاستكمال مغامرته في نصف النهائي، بعد أن خسر الذهاب بهدف نظيف من ستيوا بوخارست وجد نفسه متأخرا بهدفين على ملعبه ليصبح الفريق الإنجليزي في حاجة لـ4 أهداف وهو ما حدث

7 - فالنسيا 5-0 بازل (2014)

ربع نهائي الدوري الأوروبي من الموسم الحالي شهد واحدة من أفضل الانتصارات الحاسمة في الكرة.. فالنسيا تأخر ذهابا بثلاثية نظيفة إلا أنه استطاع التعويض إيابا بنفس النتيجة قبل أن يضيف هدفين آخرين في الوقت الإضافي ويصعد لنصف النهائي.

8 - إنتر ميلان 1 - 5 أرسنال (2003-2004)

مباراة تاريخية لأرسنال استطاع فيها المدفعجية أن يحققوا فوزا تاريخيا على إنتر ميلان وفي ملعبه جوزيبي مياتزا بخماسية مقابل هدف، هنري ورفاقه استطاعوا أن يثأروا من خسارتهم بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب ليحققوا انتصارا حاسما صعد بهم للدور التالي بعد أن تصدروا المجموعة.

9 - فرنسا 3-0 أوكرانيا (2013)

حلم فرنسا في الصعود للمونديال بات بعيدا بعد الخسارة بهدفين ذهابا أمام أوكرانيا.. إلا أن محمد ساخو مدافع الديوك قادهم لتحقيق فوز تاريخي بثلاثية نظيفة ساعده فيها كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لتصعد فرنسا لمونديال البرازيل 2014.

10- موناكو 3-1 ريال مدريد (2003-2004)

الخسارة من ريال مدريد ذهابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 4-2 لم تمنع ديديه ديشامب من مواصلة مغامرته في البطولة ليفوز إيابا 3-1 ليستفيد من تسجيله لهدفين خارج ملعبه.

لودوفيتش جولي وموريانتس مهاجم ريال مدريد السابق قادا موناكو لتحقيق الإعجاز والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.