بالصور - 10 لاعبين أيقونات لفرقهم

مهما ضم الفريق من نجوم مميزين، يظل واحدا فقط هو المفضل للجماهير والأقرب لهم وبمثابة الأيقونة لفريقهم.

حتى وبعد اعتزاله، يظل هذا اللاعب المقرب لهم وينظرون إليه كالبطل الأسطوري.

وفي تاريخ كرة القدم، هناك العديد من هؤلاء اللاعبين الذين باتوا مثالا تتمنى جماهير أي فريق أن يحتذي به لاعبوهم.

وأحيانا، أول ما يأتي في رأسك فور سماع اسم الفريق يكون هذا اللاعب حتى وإن كنت لست مشجعا له.

هؤلاء يسترجعهم FilGoal.com بالصور.

بيليه - البرازيل

يعتبره البرازيليون بطلا قوميا بعدما توج ببطولة كأس العالم ثلاث مرات، واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليكون لاعب القرن العشرين.

مارادونا - الأرجنتين

دائما المنافسة بين بيليه ومارادونا على لقب الأفضل على مدار التاريخ، ولكن بالنسبة للأرجنتينيين لا يعلى على الأسطورة دييجو الفائز بمونديال 1986، يقارن به دائما الأفضل في كل عصر وأهدافه ماركة مسجلة.

ريان جيجز - مانشستر يونايتد

الأسطورة الويلزية الحية والذي بدأ يستكمل مسيرته مع مانشستر يونايتد الممتدة من 1990 حتى بلغ سن الأربعين، ويتولى الإدارة الفنية للفريق حاليا مع استمراره لاعبا.

فرانشيسكو توتي - روما

أمير روما والذي لعب طوال مسيرته الممتدة من 1993 حتى الآن بقميص الذئاب رافضا الرحيل لأي فريق آخر.

أليساندرو ديل بييرو - يوفنتوس

الهداف التاريخي ليوفنتوس والذي لم يتخل عنه يوما حتى بعد معاقبته بالهبوط للدرجة الثانية، لعب معه في الفترة من 1993 حتى 2012.

فرانز بيكنباور - بايرن ميونيخ

أسطورة الدفاع الألمانية وأيقونة بايرن ميونيخ الذي يرتبط بالحقبة التاريخية للفريق البافاري في الستينات وأوائل السبعينات والمتوج بثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، ويشغل القيصر الآن منصب الرئيس الشرفي للنادي.

فرانكو باريزي - ميلان

يعد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة الإيطالية وأفضل من شغل مركز الليبرو، ولم يلعب لأي فريق غير ميلان الذي اعتزل بين صفوفه عام 1996.

خافيير زانيتي - إنتر ميلان

الجوكر الأرجنتيني بدأ مسيرته مع النيراتزوري في 1995، ليستمر في الملاعب حتى سن الـ40 ويعلن اعتزاله بنهاية هذا الموسم.

ليونيل ميسي - برشلونة

رغم أنه لم يتجاوز الـ27 عاما إلا أن جماهير برشلونة تعتبر الساحر الأرجنتيني الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني، والأرقام أكبر دليل.. ويكفي أنه الهداف التاريخي للبلوجرانا الآن.

راؤول جونزاليس - ريال مدريد

لا تنسى جماهير ريال مدريد أبدا هدافها التاريخي راؤول جونزاليس الذي مثل الفريق الملكي من 1994 حتى 2010 العام الذي رحل فيه إلى شالكه، وفاز مع الميرنجي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.