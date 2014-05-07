5 تطبيقات لتنظيم يوم زفافك

هل اقترب يوم زفافك، ولا تزال بضع تفاصيل تشغل بالك؟

هنالك مئات المواقع الإلكترونية التي تتحدّث عن حفلات الزفاف، ولكنّك بحاجة إلى أدوات تُساعدك في جمع الأفكار التي تروقك، مع مراقبة ميزانيّتك في نفس الوقت.

إليك 5 تطبيقات تُساعدك في أثناء هذه الأوقات السعيدة والمرهقة:

1. The Knot

يضعك هذا التطبيق في مزاج جيّد منذ البداية، حيث يعرض صوراً من حفلات زفاف حقيقيّة.

ومن أبرز ميزاته:

-Checklist: قائمة الأشياء التي يجب عليك القيام بها. ثمّة قائمة بالأشياء الأكثر شيوعاً. يمكنك حذف أو إضافة خيارات جديدة. وكلّما أنجزت إحدى المهام، قومي بشطبها من القائمة. يُمكنك أيضاً تحديد آخر موعد للقيام بأيٍّ من المهام المدرجة على القائمة.

-Budgeter: يقدّم The Knot برنامجاً مبسّطاً لوضع ميزانية خاصّة بحفل زفافك، تتضمّن أكثر المصاريف شيوعاً، وفقاً لتصنيفات معيّنة، كأجرة صالة الحفل أو المواصلات أو الأزهار.

-Guest list: يُمكنك عبر التطبيق إدراج المناسبات ووضع قائمة بالحضور، تحتوي تفاصيل الأسماء والعناوين.

-Favorites: ستجدين هنا كلّ الأشياء التي أعجبتك وقمت بتفضيلها وأنت تستعرضين صور حفلات الزفاف عبر التطبيق.

2. Brides Wedding Genius 4.1

استعرضي فساتين الزفاف والخواتم ووجهات شهر العسل ونصائح التجميل والعناية بالبشرة قبل الزواج، وجميعها في تطبيق واحد.

ومن أفضل ميزاته:

- فساتين الزفاف: استعرضي فساتين زفافٍ، وفقاً لما تفضّلينه، من حيث الطول أو شكل القبّة أو شكل الفستان أو سعره أو العلامة التجارية.

- وجهات شهر العسل: ابحثي عن مكانك المفضّل ضمن أكثر وجهات شهر العسل رومانسيّة. واختاري ما يُناسبك من حيث النشاطات المفضّلة. كلّ ما عليك فعله هو تحديد النمط الذي تبحثين عنه وتحديد ميزانيتك وستجدينه، سواء أكان كوخاً على الشاطىء أو منزلاً ريفيّاً.

- Beauty blog: اقرئي النصائح المتعلّقة بكلّ ما يهمّك في يوم زفافك، مثل اختيار العطر الأمثل وما يجب عليك فعله أو الحذر منه في هذا اليوم. يقدّم لك Brides Wedding Genius نصائح الخبراء حتى تتألّقي في يوم زفافك، فاحرصي على تخصيص بعض الوقت للقراءة.

3. Wedding Budget

يقدّم لك خدمة إعداد ميزانيّة خاصّة بحفل الزفاف. كلّ ما عليك فعله هو إدخال المصاريف المتوقّعة ثمّ المصاريف الحقيقيّة لاحقاً.

ابدئي بإدخال بيانات يوم الزفاف. يُمكنك استخدام التطبيق من دون الحاجة إلى إنشاء حساب. لكن التسجيل سيُتيح لك مزامنة ملفك مع الموقع Wedspace.com، حيث ستجدين مقالات ومصادر إلهام يوميّ لحفل زفافك.

أفضل الميزات:

- Budget: باستخدام هذه الأداة، يُمكنك استغلال التصنيفات الموجودة أو إضافة تصنيفات جديدة لوضع ميزانيّتك الخاصّة. بعد أن تتأكّدي من المبلغ المدفوع لكلّ شيء، قومي بإدخال التكاليف الحقيقيّة.

4. Pinterest

كعروس مقبلة، لا بدّ من أنّك تتصفّحين الإنترنت بشكل يوميّ ولفترة ليست قصيرة. ربّما كنت تتابعين المواقع المختلفة وتتساءلين عن الطراز الأمثل لبطاقات الدّعوة أو الأزهار أو غيرها.

يُمكّنك هذا التطبيق من إضافة أيّ صورة تعجبك في أيّ مكان، عبر النقر على "P" على الصورة نفسها أو زر المشاركة، أو ببساطة عبر نسخ ولصق رابط الصورة على لوح Pinterest.

ومن ميزاته:

_ Boards: يسمح لك Pinterest بإنشاء ألواح عدّة بعناوين مختلفة. على سبيل المثال، يُمكنك تسمية أحد الألواح بـ "أزهار الحفل" و آخر بـ"أماكن لحفل الزفاف"، كما يُمكّنك من إضافة الفيديو.

- Explore interests: هنالك آلاف الصور بانتظارك على Pinterest، والتي يُمكنك إعادة نشرها وإضافتها إلى أيٍّ من ألواحك.

5. IKEA

قد يُنسيك التخطيط لحفل الزفاف التخطيط لمنزلك الجديد.

ومن أفضل ميزاته:

IKEA’s home planners: يقدّم IKEA برنامجاً يُمكنك من خلاله تصميم منزلك بسهولة، بحيث تصبحين مهندسة الديكور المسؤولة عنه. قومي بأخذ القياسات الخاصّة بأيّ غرفة، ثمّ استخدمي البرنامج لتصميم المطبخ وغرفة النوم والمكتب والخزانة أوغرفة المعيشة. بعد الانتهاء، احفظي الملف واذهبي إلى أقرب متجرٍ لـ IKEA لشراء الأثاث.

هل هنالك تطبيق آخر يُمكنك اقتراحه؟ شاركينا خبرتك!