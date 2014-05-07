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أفكار من جُمانة أبو فاضل لجدران منزلك

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أفكار من جُمانة أبو فاضل لجدران منزلك أفكار من جُمانة أبو فاضل لجدران منزلك

تعتبر الجدران من ركائز الديكور، وتحتاج إلى دراسة تشمل الإضاءة والأسقف المستعارة وقطع الأثاث والمفروشات، مهما كان شكل المساحة، سواءً أكان مستطيلاً أو مربعاً.
ولتجعلي من جدرانك لوحة فنية توحي لزائرك بأجواء مريحة، فإنّ مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل سوف تُساعدك في تزيين جدرانك من خلال الأفكار التالية:

1- لمساحات الاستقبال المفتوحة الفسيحة:
تضمّ هذه المساحات عدداً من الصالونات المفتوحة على بعضها، أو صالوناً فسيحاً مفتوحاً على غرفة الطعام.
- خذي بعين الاعتبار عدد الجدران الموجودة في المساحة.
- زيّني الجدار الذي يحوي نافذة تطلّ على منظر خارجيّ بستارة كبيرة لتبرز جماله. وينبغي أن تكون ألوان تلك الستارة وأقمشتها متناغمة مع المفروشات.
- اتّبعي لعبة تقسيم الجدار. فإن كان لديك حائط طويل يربط صالونين ببعضهما، فإنّ بإمكانك تقسيمه إلى جزئين، بحيث يلبّس واحد منهما بالخشب، فيكسر من رتابته.
- زيّني حائطاً آخر بورق جدران يحمل بعض النقوش الأنيقة. ويُمكنك أن تثبتي بعض رفوف الخشب على أحد الجدران الفارغة.
- أدخلي نوعاً من طلاء الجدران المخصّص للديكور، كـ "الستوكو" والمعتّق، لكسر رتابة الألوان السائدة في المساحة.
- علّقي مرآة ضخمة على الجدار الذي يفصل صالونين.
- ثبّتي لوحة طبيعيّة على الجدار بشكل تعلو الأريكة الأساسيّة في الصالون.

2- لغرفة المعيشة:
ـ زيّني الحائط الأساسيّ بمكتبة خشب تتوزّع حولها قطع الأثاث، واتركي باقي الجدران فارغة كي تُضفي لمسة من الديكور والبساطة على الغرفة.

3- لغرفة النوم:
زيّني الجدار الأساسيّ بورق جدران، أو احرصي على طلائه بلون مختلفٍ حتى يُمكنك أن تكسيه بالخشب. اتركي باقي الجدران بيضاء، أو زيّنيها بعدد منحصر من اللوحات أو الصور الفوتوغرافية.

3 أخطاء تجنبيها...
- تجنّبي تزيين جميع الجدران، ضمن المساحة المحدودة، وركّزي على واحد منها فقط.
- لا تتركي الحائط الطويل على حاله، بل اسعي إلى تقسيمه من أجل كسر الشعور بالملل.
- ابتعدي عن الإكثار من توزيع اللوحات والمرايا على جميع الجدران. ويُفضّل أن تستعملي المرايا في مدخل البيت أو في غرفة الطعام.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

 

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