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Channing Tatum يحضّر لفيلم من نوع التشويق

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Channing Tatum يحضّر لفيلم من نوع التشويق Channing Tatum يحضّر لفيلم من نوع التشويق

كشف الممثل Channing Tatum بأنه سيؤدي دور البطولة وسيشارك في إنتاج فيلم من نوع التشويق ما زال دون عنوان لصالح شركة Sony Pictures. التفاصيل المتوفرة حول هذا الفيلم هي أن أحداثه ستجري في سبيعينيات القرن الماضي حيث سيتم إرسال شرطي متخفّي للقبض على مجرم خطير وقد تم اختيار Kristin Gore لكتابة سيناريو الفيلم. يذكر أن الفيلمين المقبلين للممثل Channing Tatum هما 22 Jump Street المنتظر في الصالات العالمية في 13 يونيو و Jupiter Ascending المتوقّع إطلاقه في 18 يوليو.

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