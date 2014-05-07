Leslie Mann في فيلم كوميدي جديد

أعلنت الممثلة Leslie Mann أنها ستشارك في بطولة فيلم كوميدي من إنتاج شركة Dreamworks Pictures عنوانه Las Madres مقتبس عن قصة للكاتبة Lona Williams وستتولّى كتابة السيناريو الخاص به Pam Brady. تدور قصة الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين قرروا ملاحقة مجرم خطير بهدف الحصول على الجائزة المالية الباهظة التي خصصت لمن يقبض عليه. يذكر أن الممثلة Leslie Mann تشارك Cameron Diaz و Kate Upton بطولة فيلم The Other Woman الذي يعرض حالياً في الصالات العربية.