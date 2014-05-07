رانيا الملاح لم تجمعني مشاهد بعز ولا أعرف مصدر الشائعات

أبدت الفنانة الشابة رانيا الملاح استغرابها الشديد من كثرة الشائعات التي حاصرتها خلال الأيام الماضية، والتي تؤكّد ارتباطها عاطفيا بالفنان أحمد عز وبشكل رسمي.

وقد جاءت هذه الشائعة بعد أن نفت منة فضالي نهائيا صحة شائعة مماثلة تربط بينها وبين أحمد عز.

رانيا الملاح أكّدت لـ"سيدتي نت" أنّ كل ما يتردد في هذا الشأن عاري تماما من الصحة، وقالت في اتصال هاتفي معها: "لا تربطني أي علاقة مع الفنان أحمد عز، وللأسف استيقظ كل يوم على شائعة سخيفة جديدة لا أعرف مصدرها".

وأضافت أنّ أيّ مشاهد لم تجمعها بأحمد عز حتى الآن كي يردّد الناس هذ الأقاويل، كما أكّدت أنّهما لا يجلسا معا في موقع التصوير، ولا تدور بينهما أي أحاديث جانبية.

وأشارت إلى أنّها تتوقع أنّ كل الفنانات في هذا العمل ستطاردهم شائعة الارتباط بأحمد عز، لأن فشل شائعة ارتباطه بمنة فضالي نقلت الضوء إليها.

ورغم غضبها من تداول الشائعة، إلا أنها أكّدت أنّ ما يقال لا يؤثر سلبا عليها، وأنها تؤدي دورها بحرفية ولا تسمح بأي تأثير سلبي على أدائها، والحال نفسه مع كل أبطال العمل، فهم لا يهتمون بالشائعات والعمل يسير بشكل منتظم.

كما أوضحت رانيا الملاح أنّ العمل سيكون من أهمّ وأنجح الأعمال في رمضان القادم، لأن قصته رائعة والمخرج وائل عبد الله وباقي الأبطال يقدمون أفضل ما لديهم من خلال هذه القصة المتميزة.

رانيا لم تفصح الكثير عن تفاصيل دورها، واكتفت بقولها أنها تؤدي دور فتاة شريرة تحدث وقيعة بين مجموعة من الوزراء وتورطهم في العديد من المشاكل.

وختمت رانيا حديثها بكلمة لكل من يروج الشائعات حولها بقولها "إتقوا الله وكفى افتراءًا على الناس بدون دليل".

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