اليوم.. وزير الرى يجرى جولة تفقدية لسير العمل بقناطر أسيوط الجديدة

يتفقد اليوم الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، سير العمل فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وأكد الوزير أن العمل مستمر فى مشروع القناطر على مدار 24 ساعة، ولم يتأثر بالأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو، حيث بلغت نسبة التنفيذ 37% من الأعمال المدنية لإنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وأوضح الوزير أن تكلفة التنفيذ بلغت540 مليون جنيه و85 مليون يورو من إجمالى 4 مليارات جنيه، وذلك لحزمة الأعمال الميدانية والهيدوميكانيكية، مشيرًا إلى أن تكلفة الأعمال التى تنفذ يوميًا بموقع المشروع تصل إلى 2 مليون جنيه المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2017، حيث تستغرق مدة التنفيذ 64 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم محافظات شمال الصعيد من أسيوط وحتى الجيزة، ويسهم فى تحسين الرى بمليون و750 ألف فدان، بالإضافة إلى توليد الكهرباء منه، حيث سيتم إنشاء محطة كهرباء ملحقة بالقناطر لتوليد طاقة كهرومائية قدرها 32 ميجاوات، وكذلك تحسين الحالة المرورية والملاحة النهرية.