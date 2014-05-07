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ضبط 14 من «الإخوان» بتهمة الاعتداء على مقار الشرطة في 4 محافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات في 4 محافظات أسفرت عن ضبط 14 من أعضاء الإخوان المسلمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم من قِبل النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مقار الشرطة والتحريض على العنف .

تم ضبط 8 من المنتمين لجماعة «الإخوان» في الفيوم مطلوب ضبطهم وإحضارهم من قِبل النيابة العامة في وقائع اقتحام إدارة شرطة النجدة، واقتحام وحرق كنيسة الشهيدة دميانة، والمشاركة في تظاهرات جماعة «الإخوان»، وارتكاب أعمال عنف وشغب.

كما تم ضبط 2 من المنتمين لجماعة «الإخوان» في قنا بتهمة التحريض على العنف والتظاهر، وبحوزتهما عدد من المنشورات التحريضية ضد الجيش والشرطة وشعارات خاصة بجماعة «الإخوان».

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المنتمين لجماعة «الإخوان» في المنوفية حال اشتراكه في مظاهرة بمدينة شبين الكوم، وقطع الطريق العام، وترديد هتافات معادية للجيش والشرطة، وتم ضبط 3 من المنتمين لجماعة «الإخوان» في بورسعيد مطلوب ضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة بتهمة التحريض على العنف والتظاهر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كل منهم على حدة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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