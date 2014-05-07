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مائدة مستديرة اليوم لوضع خريطة "دراما المرأة" فى المرحلة المقبلة

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مائدة مستديرة اليوم لوضع خريطة "دراما المرأة" فى المرحلة المقبلة مائدة مستديرة اليوم لوضع خريطة "دراما المرأة" فى المرحلة المقبلة

ينظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة لوضع خريطة الدراما المقدمة عن المرأة المصرية، وذلك من أجل تغيير الصورة السلبية المقدمة عن المرأة فى الدراما، بحضور وزير الثقافة ووزيرة الإعلام ونقيب الممثلين والسينمائيين وكُتاب الدراما والفنانين والنقاد والمخرجين والمنتجين.

يناقش الحاضرون أسباب تقديم المرأة بصورة سلبية فى الدراما، وتأثيرها على الصورة الذهنية لدى الرأى العام وعلى انتشار مظاهر العنف ضدها، والصعوبات التى تواجه عملية الإنتاج وكيفية التغلب عليها، فضلا عن مناقشة مستقبل الدراما المصرية الخاصة بالمرأة، وسوف تخرج المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويشارك من الفنانين يسرا ومحمد صبحى ومحمود يس وآثار الحكيم وليلى طاهر ودلال عبد العزيز وفردوس عبد الحميد، ومن كُتاب الدراما محفوظ عبد الرحمن ومصطفى محرم ولميس جابر ومجدى صابر وعاطف بشاى ونادية رشاد وتامر حبيب وأشرف عبد الغفور نقيب الممثلين وسعد فودة نقيب السينمائيين.

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