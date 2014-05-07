أوروجواي توفر لمواطنيها ماريجوانا جيدة ورخيصة بشكل قانوني

قالت حكومة أوروجواي، الثلاثاء، إنه سيكون بوسع المواطنين شراء ما يكفي من الماريوانا لتدخين نحو 20 سيجارة أسبوعيا بسعر أقل كثيرا من سعر السوق السوداء وذلك في إطار شرح قانون جديد يبيح تجارة القنب.

ووافق الكونجرس في ديسمبر على قانون يسمح بزرع وبيع الماريوانا لتصبح أوروجواي أول دولة تفعل ذلك بهدف تنقية المجال من المجرمين.

ووقع الرئيس اليساري خوسيه موخيكا، مرسوما يحدد قواعد السياسة الجديدة، الثلاثاء، وجاء في المرسوم إنه يجوز لمواطني أوروجواي شراء ما يصل إلى 10 جرامات من الماريوانا أسبوعيا بسعر يتراوح بين 0.85 دولار ودولار واحد للجرام وهو سعر منخفض وضع لينافس السوق السوداء للقنب الذي يأتي معظمه من باراجواي.

وقال النشطاء الذين يدعمون هذا القانون إن الماريجوانا عند إباحة الاتجار فيها ستكون عالية الجودة وسعرها ميسورا.

وقال برونو كاليروس من حركة «تحرير القنب»: «لا يمكن أن نقارن زهرة تشرف على جودتها وزارة الصحة .. مع (مخدرات) من باراجواي ضارة بالقطع لأن بها مواد خارجية».

وقال إن الماريوانا المقننة ستكون كلفتها نحو 20% من مثيلتها عالية الجودة بالسعر الحالي للسوق.

وسيسمح لكل مواطن في اوروجواي بزراعة ما يصل إلى 6 نبتات الماريوانا أو ما يعادل 480 جراما للاستخدام الشخصي وتشكيل نواد للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا يمكنها زراعة ما يصل إلى 99 نبتة سنويا.