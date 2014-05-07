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ديبيكا بادكون تحتل شاشة "MBC بوليوود" خلال شهر أيار/مايو

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ديبيكا بادكون تحتل شاشة "MBC بوليوود" خلال شهر أيار/مايو ديبيكا بادكون تحتل شاشة "MBC بوليوود" خلال شهر أيار/مايو

تطل الممثلة الهندية Deepika Padukone نجمة شهر أيار/مايو، على قناة "MBC بوليوود"، في سهرة الإثنين من كل أسبوع، وتلعب أدواراً عدّة في أفلام تختلف قصصها بين الحب العاصفة، والأجواء الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، إلى جانب المغامرات والتشويق.

وستظهر Padukone بأدوار متنوعة حيث تجسد بكل دور شخصية مختلفة عن الأخرى، ففي الفيلم الرومانسي "Yeh Jawaani Hai Deewani" الذي أنتج عام 2013، تمثّل النجمة دور طالبة جامعية تعيش قصة حب مع أحد زملائها، وهو فيلم حقق 50 مليون دولار عند عرضه في الصالات. وفي الكوميديا الرومانسية "Break Ke Baad" إلى جانب Imran Khan، وNavin Nischol، تجسد الممثلة شخصية "عليا" التي تسافر بعد خلافها مع والدها وتركها حبيبها.

وإلى ذلك، تظهر النجمة في دور رومانسي أخر في فيلم "Goliyon Ka Rasleela Ram-leela" المقتبس عن رائعة شكسبير "روميو وجولييت"، فيما يشاركها البطولة Ranveer Singh.

وبعيداً عن الحب والرومانيسية ستخوض الممثلة أجواء الأكشن والتشويق في فيلم "Race2" الذي أنتج عام 2013، والذي حقق أعلى الإيرادات عند عرضه في الصالات داخل الهند وفي العالم.

وستعرض أفلام النجمة الهندية Deepika Padukone على قناة "MBC بوليوود" في الأوقات التالية:
سهرة كل إثنين الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت .
أمّا فيلم "Goliyon Ka Rasleela Ram-leela" فسيعرض حصرياً يوم الثلاثاء، الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

 

 


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