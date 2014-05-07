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تأجيل الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب الأئمة لـ26 يونيو

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تأجيل الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب الأئمة لـ26 يونيو تأجيل الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب الأئمة لـ26 يونيو

أعلن الشيخ عبد الناصر بليح المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة ونقيب أئمة كفر الشيخ أنه تم تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأئمة والدعاة والتى تم انعقادها أمس الثلاثاء بمقر نقابة سوهاج.

وحضرت نخبة من قيادات النقابة وعلى رأسهم الشيخ زكريا السوهاجى وكيل النقابة العامة والشيخ إبراهيم عبد الحميد أمين عام الصندوق والشيخ قرشى سلامة نقيب قنا والشيخ محمد عرنوس نقيب أسيوط والشيخ أحمد رمضان نقيب القاهرة وعدد كبير من النقباء وأعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت ومن لم يتم اشتراكهم على مستوى الجمهورية ولم يحضر عضو القوى العاملة ونقيب الأئمة الشيخ محمد عثمان بسطويسى، رغم الإعلان وإبلاغهم عن طريق الفاكس رسمياً كل عن طريق محل عمله.

وأضاف "بليح"، "انعقد الاجتماع فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى تم التأجيل لمدة ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ثم تم النظر فى جدول الأعمال تمهيداً لسحب الثقة من النقيب العام بسبب انفراده بالقرارات وفصل عدد من النقباء بدون الرجوع للمجلس العام وسفره للخارج بدون علم أحد واستخدام منصبه لأمور تسىء إلى الأئمة وعدم المطالبة بحقوق الأئمة".

وأوضح "ولما كان النصاب القانونى لم يكتمل حتى الساعة الثانية عشر ظهراً تم رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد فى الواحدة ظهراً، لاتخاذ القرارات التالية: أولاً: إصرار أعضاء النقابة على سحب الثقة من النقيب العام.. ثانياً: تفويض لجنة من المجلس التنفيذى لحضور اللجنة المشكلة والمفوضة من الوزير للتحقيق فى مخالفات النقيب العام وفصله للنقباء وماليات أسيوط وسفره للخارج، ثالثاً: تأجل الجمعية العمومية ليوم الخميس 26 يونيو المقبل لسحب الثقة من النقيب، رابعاً: تكليف الشيخ إبراهيم عبد الحميد أمين عام صندوق النقابة بإعلان القوى العاملة والأوقاف ونقيب الأئمة بخطابات مسجلة، خامساً: الإعلان عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد بـ15يوما".

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