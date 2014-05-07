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القبض على 4 متهمين هاربين من أحداث العنف في أغسطس 2013

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القبض على 4 متهمين هاربين من أحداث العنف في أغسطس 2013 القبض على 4 متهمين هاربين من أحداث العنف في أغسطس 2013

حبس أنصار الإخوان

نجحت السلطات الأمنية في إلقاء القبض علي 4 متهمين هاربين من أحداث العنف التي وقعت في 14 أغسطس الماضي بينهم متهمين باحتجاز شرطي سري وتصنغ متفجرات.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد الأحداث التي شهدتها المحافظة في14 أغسطس 2013م.

وتم القبض على متهمين في قسم شرطة المنيا والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 4404 لسنة 2013 قسم المنيا تظاهر وتحريض والتعدي علي شرطي سري واحتجازه والاستيلاء علي سلاحه الميري والذخيرة والقضية رقم 3104 لسنة 2014 إداري قسم المنيا تكوين خليه إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات تستهدف ارتكاب أعمال عنف ضد الجيش والشرطة والمنشات العامة والقضية رقم 3374 لسنة 2014 إداري قسم المنيا تظاهر وتحريض علي التظاهر بجامعة المنيا يوم 2014/3/31 كما تم ضبط متهم بقسم شرطة ملوي والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2059 لسنة 2013 اقتحام متحف ملوي كما تم القبض علبي متهم بابوقرقاص والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 7309 لسنة 2013 اداري القسم اقتحام مركز ابوقرقاص.

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