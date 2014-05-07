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الجزائر تخفض تمثيلها الدبلوماسى فى اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربى

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الجزائر تخفض تمثيلها الدبلوماسى فى اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربى الجزائر تخفض تمثيلها الدبلوماسى فى اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربى

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

ذكرموقع “كل شىء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية أن رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرى لن يشارك فى اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربى المقرر فى التاسع من مايو الحالى فى مدينة الرباط المغربية حيث سيمثل الجزائر فى هذا المؤتمر السفير عبد الحميد شبشوب .

وأشار الموقع الإخبارى مساء اليوم الثلاثاء، نقلا مصادر وصفها بـ المتطابقة إلى أن القرار الجزائرى يرتبط بجمود العلاقة بين الجزائر والرباط عقب حادث تدنيس العلم الجزائرى من فوق قنصلية الجزائر بالدار البيضاء فى الاول من من نوفمبر2013 .

ولازالت الجزائر تطالب باعتذار رسمى من المملكة المغربية وبالتنسيق الثنائى لإلقاء الضوء على حادث انتزاع علمها من فوق قنصليتها بالدار البيضاء فى حين ترفض المغرب الاعتذار إلى اليوم .

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