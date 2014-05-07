لقطة المباراة - جيجز ' المدرب ' يدفع بنفسه لإيقاف المحمدي

دفع ريان جيجز المدير الفني لمانشستر يونايتد بنفسه للمشاركة في مباراة هال سيتي كلاعب في الدقائق الـ20 الأخيرة.

ففي الدقيقة 70 من مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي قرر جيجز الدفع بنفسه بدلا من توم لوارنس.

ودخل جيجز ليحتل مركز الجناح الأيسر لإيقاف انطلاقات الظهير المصري أحمد المحمدي الخطيرة على مانشستر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها لاعب مسؤولية "اللاعب المدرب" من أن فعلها جيانولوكا فيالي مع تشيلسي في تسعينات القرن الماضي.

وتغلب مانشستر يونايتد على هال سيتي 3-1 في الجولة قبل الأخيرة هذا الموسم.

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