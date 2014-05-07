احتجاز سيارة حاولت ملاحقة موكب ابنتي الرئيس الأمريكي بمحيط البيت الأبيض

احتجزت الشرطة الأمريكية سائق سيارة بعد أن حاول ملاحقة موكب ابنتي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى داخل المنطقة المحظورة بمحيط البيت الأبيض.

وقالت متحدثة باسم الشرطة السرية الأمريكية إنه تم إغلاق البيت الأبيض لفترة قصيرة فور أن تواترت أنباء أولية عن اقتحام سيارة للمنطقة الأمنية بالبيت الأبيض عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وذكرت مصادر كانت قريبة من الحادث أن سائق السيارة يحمل إذنا بالدخول إلى مبنى وزارة الخزانة الأمريكية الواقع بالقرب من البيت الأبيض في الوقت الذي لم يعرف فيه بعد ما إذا كانت تلك الحادثة وقعت بالمصادفة أو بها شبهة تعمد.

وكانت ابنتا الرئيس أوباما عائدتين من المدرسة الواقعة بالقرب من البيت الأبيض أثناء حدوث الواقعة.