السلام على الملك والحصول على هديّته حافز كبير لمستقبل مشرق

استقبل مدير عام التربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي بمكتبه الطالب فيصل عبدالرحمن الغامدي الذي حظي بشرف السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله خلال افتتاحه لمدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة الخميس الماضي وتلقّى هديّة ثمينة من يديه الكريمتين وهي عبارة عن قلمه الخاص بعد أن قام بعرض جويّ مميّز أعقبه طلبه من خادم الحرمين الشريفين التكرّم بتدشين ملعب الجوهرة حضر الاستقبال مدير مكتب التربية والتعليم بشمال جدة حميد الغامدي ومدير مدارس الأندلس الأهلية بجدة عمر الودعاني إضافة إلى المرشد الطلابي علي العمري وأحمد الغامدي شقيق الطالب المحتفى به.

وهنأ الثقفي الطالب الغامدي على نيله شرف السلام على خادم الحرمين كما قدم له التهنئة على الهدية النفيسة التي تلقاها من يدي خادم الحرمين الشريفين والتي كانت عبارة عن قلمه الثمين. وأثنى الثقفي على العرض المتميّز الذي أبدع الطالب فيصل في تقديمه أمام المليك الغالي والقيادة الرشيدة.

وحث الثقفي الطالب الغامدي على المحافظة على الهدية النفيسة والتي أراد منها خادم الحرمين رعاه الله أن تكون حافزا ودافعا له لمستقبله المشرق بإذن الله وليخدم وطنه في المستقبل على أكمل وجه، مؤكدا أنه نال أغلى هديتين وهما السلام على المليك إضافة إلى قلمه الخاص حفظه الله الذي قدمه له أمام الملأ في مشهد أبوي غير مستغرب من الملك القائد الأب تجاه أبناء شعبه.

من جانبه أكد الطالب فيصل الغامدي أنّه تلقى تدريبا متواصلا وقفزات متعدّدة حتى أتقن المهمّة وتم اختياره من بين عدد كبير من الطلاب من قبل اللجنة المنظمة.